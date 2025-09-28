أول تعليق من هيئة الطرق على حفرة محور عدلي منصور ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن المهندس أحمد العراقي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق، قيام مسؤولي الصيانة بالهيئة بأعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للفاصل الموجود بمحور عدلي منصور بمدينة بني سويف.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا تُظهر وجود حفرة كبيرة في جسم الطريق بالمحور، أحد أهم الشرايين المرورية بالمحافظة، ما أثار قلق المواطنين من خطورتها على حركة السيارات، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجتها.

ويُعد محور عدلي منصور، الذي يبلغ طوله نحو 5 كيلومترات، وعرضه 40 مترا أكبر محور تنموي وخدمي جرى تنفيذه بالمحافظة ليحقق نقلة وطفرة تنموية، خاصة وأنه يربط شرق النيل بغربه مرورًا بالطريق الصحراوي الشرقي وحتى الصحراوي الغربي.