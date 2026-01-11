تعليم السويس: انتظام امتحانات النقل ولا شكاوى في يومها الثاني

تابعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، سير امتحانات النقل في يومها الثاني، مؤكدة انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وأوضحت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع لحظيًا سير الامتحانات في كافة أنحاء المحافظة، ولم تتلق أي شكاوى من الإدارات التعليمية المختلفة، ما يعكس الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

واطمأنت مدير المديرية على سير الامتحانات داخل اللجان، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت واضحة وخالية من الغموض، وفي مستوى الطالب، وشاملة لجميع أجزاء المنهج بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وشددت سماح إبراهيم على المتابعة المستمرة على مدار الساعة منذ انطلاق الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ المناسب والآمن لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

وأكدت أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين دون رصد أي معوقات أو شكاوى، مثمنة جهود القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والمعلمين في إنجاح الامتحانات.