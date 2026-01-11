إعلان

سقطت فجأة.. وفاة معلمة داخل لجنة امتحانات بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:40 م 11/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

توفيت معلمة بمدرسة كفر مناوهلة للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، بعد تعرضها لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء تواجدها داخل المدرسة، اليوم الأحد، بالتزامن مع أعمال امتحانات نصف العام.

وشعرت المعلمة "ميرفت أحمد" بحالة إعياء شديد داخل المدرسة، قبل أن تسقط مغشيًا عليها، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية، مع إخطار هيئة الإسعاف التي حضرت سريعًا إلى مقر المدرسة ونقلتها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم لمصراوي، أن الواقعة جرى التعامل معها فور حدوثها دون أي تأخير، مشددًا على عدم وجود تقصير من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية، وأن جميع الإجراءات المتبعة طُبقت في حينها.

وأوضح أن الامتحانات داخل المدرسة استمرت بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتأثر بالحادث، حيث جرى احتواء الموقف بهدوء حفاظًا على مصلحة الطلاب، مع متابعة غرفة العمليات بالإدارة التعليمية للواقعة لحظة بلحظة، واستمرار سير الامتحانات في أجواء من الانضباط.

