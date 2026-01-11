

أسوان – إيهاب عمران:

شهد طريق بلانة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم حادث انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان، محمد إسماعيل، وسقوطها في ترعة النقرة، أثناء سيرها ضمن موكب زيارة محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان بقرية أرمينا بمركز نصر النوبة.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة يفيد بانقلاب سيارة في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن السيارة كانت من نوع دبل كابينة وكان يقودها السائق بمفرده، حيث انفجر الإطار الأمامي فجأة أثناء الجولة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وغرقها، بينما كان مدير مكتب المحافظ يستقل سيارة أخرى.

أسفر الحادث عن إصابة السائق الذي نجح في الخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على انتشال السيارة من الترعة.