بالصور- محافظ بني سويف يفتتح وحدة غسيل كلوي بمستشفى الصدر

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة الغسيل الكلوي داخل مجمع الرعايات المركزة بمستشفى الصدر، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت أعمال التطوير الإنتهاء من تجهيز وتركيب وحدة معالجة مياه متكاملة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة واشتراطات وزارة الصحة، وقادرة على استيعاب وتشغيل أكثر من 16 ماكينة غسيل كلوي، بما يتيح التوسع المستقبلي في الخدمة، إلى جانب تشغيل 8 ماكينات فعليًا داخل مجمع الرعايات المركزة، فضلًا عن توريد وتركيب 4 ماكينات غسيل كلوي حديثة لخدمة مرضى الفشل الكلوي من الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية دقيقة ومستمرة.

وتفقد المحافظ مكونات الوحدة الجديدة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ، مؤكدا على أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الصدر، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الضغط على الوحدات الأخرى، فضلًا عن الحد من الحاجة إلى نقل المرضى خارج المستشفى، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية ورفع معدلات الأمان للحالات الحرجة.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى داخل الوحدة، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة، موجّهًا بضرورة حسن المعاملة وتوفير سبل الراحة أثناء جلسات الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، مع التشديد على الإلتزام الكامل بإجراءات النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.