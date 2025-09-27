متحف شرم الشيخ يقيم فعالية "رموز وسياحة"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، احتفالية كبرى بعنوان "رموز وسياحة"، والتي تهدف إلى إبراز دور الحضارة المصرية في التواصل الإنساني والثقافي عبر العصور.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الفاعلية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وبمناسبة اقتراب ذكرى فك رموز حجر رشيد.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، إن الفاعلية تضمنت تصميم كروت ترحيبية للزوار تحمل كلمة "مرحبًا" مكتوبة بالهيروغليفية، مع تخصيص مساحة لكتابة أسماء الزوار باللغة نفسها، مما أتاح لهم تجربة فريدة للتعرف على أحد أقدم أنظمة الكتابة في التاريخ بطريقة تفاعلية ممتعة.

وأكد أن الفعاليات شهدت تفاعلًا كبيرًا من الزوار من مختلف الجنسيات، وعبّروا عن إعجابهم بفكرة الدمج بين السياحة والتراث اللغوي المصري القديم، مؤكدين على عمق الرسالة التي يحملها المتحف في ربط الماضي بالحاضر.