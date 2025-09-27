قافلة طبية متكاملة وخدمات مجانية لمرضى السرطان بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنظيم قافلة طبية شاملة بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على نحو 1550 مواطنًا، إلى جانب صرف العلاج بالمجان.

وأُجريت 10 عمليات جراحية متنوعة بمستشفى الخارجة التخصصي، شملت استئصال قنوات لبنية بالثدي، واستئصال أكياس دهنية وزوائد جلدية بالرأس، بالإضافة إلى عمليات فتاق وعمليات طهارة.

وقال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المبادرات تعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بجهود مؤسسة الراشد وشركائها لإنجاح القافلة، مؤكدًا أن تنظيم القافلة يأتي في إطار توجيهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

وأضاف المحافظ أن القافلة لم تقتصر على الجانب العلاجي، بل شملت تنظيم ندوات للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام، بالتعاون مع مستشفى بهية، التي قدمت جلسات إرشادية حول أهمية الفحص الدوري وطرق الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم.

ونُفذت القافلة حملات توعية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تضمنت محاضرات عن الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وطرق التعافي.

ونُظمت دورة تدريبية مكثفة لتمريض مستشفيات الخارجة والصدر والحميات، تناولت أسس سلامة وأمن المريض وخطط الرعاية التمريضية، مع التركيز على الوقاية من فيروس الورم الحليمي وعلاقته بسرطان عنق الرحم.

وأكدت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية بمديرية التضامن الاجتماعي، أن القافلة تعكس أهمية تكامل الجهود الرسمية والأهلية، مشيرة إلى توقيع الكشف على 985 حالة في اليوم الأول فقط، مما يعكس الإقبال الكبير وثقة المواطنين في هذه المبادرات.

وأشار محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى أن القافلة نُظمت بالتنسيق مع مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان، حيث استُقبل المواطنون داخل عيادات متنقلة شملت تخصصات (أورام – جراحة – نساء – باطنة – جلدية) في واحة الخير، وتخصصات (أطفال – عظام – أسنان – رمد) في مركز حسن حلمي، مع تقديم العلاج والعمليات الجراحية مجانًا.

وأثنت أسماء حجازي على جهود الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح القافلة وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الخدمات الصحية في المحافظة.





