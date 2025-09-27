أسوان - إيهاب عمران:

لليوم الثاني، تتصدر قصة وفاة عريس أثناء زفافه بمدينة كوم أمبو بأسوان مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالرحمة للعريس المتوفى ولصبر عروسته.

وفي مفاجأة جديدة، قال الدكتور محمد الرازي، صديق أشرف أبو حاكم العريس المتوفي، إن أشرف كان الابن الوحيد لوالديه بعد وفاة شقيقتيه ووالديه، وكان منذ صغره يعمل لمساعدة أسرته، حتى أثناء دراسته في الدبلوم، حيث عمل مساعدًا لنقاش، ثم استمر في العمل بعد التخرج بمهنة النقاشة، التي جعلته يكسب مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف "الرازي" أن أشرف كان بارًا بوالديه، وأنفق دخله عليهما، مما جعله يؤجل فكرة الزواج. وبعد وفاة والديه وشقيقته، شعر بالوحدة وبدأ يفكر في الزواج، فقام باستئجار شقة منفصلة ليعيش فيها مع زوجته المستقبلية بعيدًا عن بيت أخيه.

وأشار "الرازي" إلى أن أشرف بحث عن عروس مناسبة له ولم تستغرق خطوة الزواج وقتًا طويلًا نظرًا لحسن خلقه وسمعته الطيبة، وسارت الاستعدادات بسرعة، حتى وصل يوم الزفاف. وما لا يتوقعه أحد، أن أشرف فارق الحياة بعد دقائق قليلة من وصوله قاعة فرحه، مغشيًا عليه أثناء رقصه مع عروسه، لتعود روحه الطاهرة إلى خالقها، تاركًا خلفه سيرة طيبة وأعمالًا صالحة.

وأوضح "الرازي" أن عدداً من الأشخاص والمؤسسات الخيرية قاموا بإخراج الصدقات وتوزيع الطعام على روحه فور سماع خبر الوفاة، تكريمًا له ودعاءً له بالرحمة.