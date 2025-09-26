الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت عزبة الوقف التابعة لقرية طحلة بردين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة شابة مصرعها متأثرة بلدغة ثعبان سام، في حادثة هزّت القرية وأثارت دهشة الأهالي وفزعهم.

وبحسب شقيق الفتاة الضحية، فإنها فوجئت أثناء دخولها دورة مياه منزلها للوضوء بثعبان يخرج من مقعد الحمام ويلدغها، قبل أن يفر هاربًا، لتلفظ أنفاسها متأثرة باللدغة القاتلة.

وأكد سكان العزبة أنهم يعيشون حالة من الفزع والرعب بعد الحادثة، مشيرين إلى أنهم يعانون منذ عشرات السنين من ظروف سكنية قاسية، حيث يقطن نحو 80 أسرة في منازل مبنية من طابق واحد ومسقوفة بعروق وسدود خشبية، تقع في زمام الري والصرف الزراعي.

وأوضح الأهالي، أن منازلهم محاصرة من الأمام بمصرف زراعي ومن الخلف بترعة، ما يتسبب في تسلل الثعابين والحشرات والزواحف إلى البيوت، بل إن بعضهم فوجئ بها في غرف النوم، فضلًا عن سقوط عدد من الأطفال ضحايا غرقًا في الترعة والمصرف.

وطالب الأهالي بسرعة الاستجابة لمناشداتهم بتغطية المصرف والترعة للحد من حوادث الغرق ومنع دخول الثعابين،والسماح لهم بترميم المنازل دون مغالاة في التكاليف من قبل الوحدة المحلية، وعدم منعهم من الترميمات والاصلاح، أو تملك منازلهم بشكل رسمي لتصبح صالحة للمعيشة مع الإبقاء على الدفع للدولة.

كما طالبوا بتطهير وتنظيف المجاري المائية من المخلفات التي تجذب الزواحف والحشرات.

وشدد أهالي عزبة الوقف على أن إنقاذهم من هذه المخاطر أصبح ضرورة عاجلة، بعد أن تحولت حياتهم اليومية إلى معاناة تهدد أرواحهم، مؤكدين أن مصرع الفتاة كان جرس إنذار يستدعي التدخل الفوري من المسؤولين. وأن اطفال لقوا مصرعهم في الترعة والمصرف.