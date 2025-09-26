إعلان

سجن 12 عاماً في الجسد.. سيدة الشرقية تستغيث بعد أن تخطى وزنها 400 كيلو بسبب "داء الفيل"

كتب : مصراوي

08:33 م 26/09/2025
    سيدة تعاني من داء الفيل لأكثر من 12 عامًا
الشرقية - ياسمين عزت:

تعيش السيدة ح.س، 55 عامًا، من إحدى قرى محافظة الشرقية، مأساة إنسانية امتدت لأكثر من 12 عامًا، بعدما أصيبت بمرض داء الفيل الذي تسبب في تضخم ساقيها، ما أدى إلى زيادة وزنها تدريجيًا حتى تجاوز 400 كيلو جرام.

ومع مرور السنوات، فقدت القدرة على الحركة تمامًا، وأصبحت حبيسة الجسد بسبب زيادة الوزن وطريحة الفراش تعاني من آلام المرض وآثاره النفسية والاجتماعية، بينما يشاركها أفراد أسرتها رحلة المعاناة اليومية.

وتقول السيدة: إنها تخجل من طلب المساعدة تعففا، إلا أن السبل ضاقت بها، فأطلقت صرخة استغاثة تناشد فيها المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة سرعة التدخل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والدعم المادي الذي يضمن لها حياة كريمة، خاصة بعد وفاة زوجها الذي كان في حياته عامل اليومية البسيط،حيث لم يعد لها مصدر دخل سوى معاش شهري لا يتجاوز 400 جنيه.

وتؤكد السيدة أن أملها الوحيد هو مد يد العون إليها لإنقاذها من براثن المرض الذي سلبها صحتها وحريتها في الحركة، وأدخلها في عزلة ومعاناة ممتدة منذ أكثر من عقد.

داء الفيل زيادة الوزن السمنة المفرطة محافظة الشرقية

