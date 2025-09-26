بيطري الشرقية ينظم ندوة لتوعية المزارعين بالوقاية من مرض السعار (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها، مشددًا على ضرورة رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية من خلال تكثيف عقد الندوات وحملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، ندوة تثقيفية بعنوان: "الوقاية من مرض السعار والتدريب على البروتوكول المحدث"، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر خالية من السعار 2030"، وتفعيلًا لقانون رقم 29 لسنة 2023، وبمناسبة اليوم العالمي للسعار الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام.

وحضر الندوة الدكتورة منال يوسف، رئيس إدارة المراقبة على الأغذية ومسؤول الأمراض المشتركة بمديرية الصحة، وشارك فيها نخبة من أطباء مديرية الطب البيطري وأطباء الصحة العامة والإرشاد والوبائيات من مختلف الإدارات، حيث تم استعراض طرق الوقاية والتعامل مع حالات المرض وفق البروتوكول المحدث.

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطري، أن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الصحي والبيطري، ورفع مستوى الوعي بخطورة مرض السعار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الحديثة للسيطرة على المرض وحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.