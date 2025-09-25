القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توجيهاته ببدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية.

ووفقًا للقرار، تفتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 10 مساءً (وتُمد حتى 11 مساءً في العطلات)، بينما تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل (وتُمد حتى 1 صباحًا في العطلات)، وتعمل الورش داخل الكتل السكنية من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويُستثنى من القرار محال البقالة والصيدليات والأفران ومحلات بيع الخضراوات والفواكه. وشدد المحافظ على أن الأجهزة الرقابية ستتابع التنفيذ بحملات مكثفة، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بتطبيق القانون حسمًا، بهدف تحقيق الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.