رئيس جامعة بنها يتفقد مقر العبور -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بمقر الجامعة في مدينة العبور لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي للمقر، والدكتور نبيل السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومنسق برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الجولة، التقى الجيزاوي بعدد من طلاب كليات الطب والتمريض والتربية النوعية داخل القاعات والمدرجات، وهنأهم ببدء العام الجامعي، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، كما اطمأن على سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التزام الطلاب بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية التي من شأنها خلق بيئة جامعية آمنة تدعم التميز الأكاديمي وتعزز قيم المسؤولية والنزاهة والاحترام، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل أساس إعداد جيل قادر على خدمة المجتمع.

كما دعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة التي توفرها الجامعة، باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تسعى باستمرار إلى توفير بيئة تعليمية متميزة من خلال الرعاية الشاملة والأنشطة الطلابية واستحداث برامج أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين لوظائف المستقبل.

وأكد الجيزاوي أن الجامعة تضع على عاتقها مهمة تخريج شباب منتج قادر على تحمل المسؤولية، باعتبارهم الاستثمار الحقيقي في تنمية الوطن وبناء مستقبله.





