إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول فى مطار شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبد النبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 183 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة TUI القادمة من مطار إيندهوفن بهولندا، حيث اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري ظهرت عليه علامات الارتباك والتوتر، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-Ray)، وتلاحظ وجود أجسام يشتبه في كونها عقاقير طبية.

وبالعرض على رئيس القسم المشرف، كُلّف لجنة بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيش الراكب ذاتيا، فتبين وجود 12 علبة ترامادول تحتوي على 36 شريطًا بكل شرط عشرة أقراص بإجمالي 360 قرصًا من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه و٣ أقراص بالتفتيش الذاتي للراكب.

وقرر محمد لطفي عامر غزال، مدير عام جمارك الفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2025 بالواقعة، وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.