بآلة حادة.. مقتل رجل بطعنات نافذة في قرية جنزور بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ونُقل جثمانه إلى مستشفى بركة السبع العام.

وكانت البداية بوصول "السباعي.إ.س"، 40 عامًا، جثة هامدة وبحالة نزيف، برفقة أسرته إلى المستشفى. وعقب الفحص تبين وفاته نتيجة طعنات من آلة حادة، وتقرر إيداع جثمانه تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للعرض على الطب الشرعي.

وبدأت وحدة مباحث بركة السبع تحرياتها حول الواقعة والتحقيق مع آخر من شاهدوا الفقيد. وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.