رئيس جامعة بنها يلتقي الطلاب الوافدين لمتابعة أوضاعهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية متكاملة للطلاب الوافدين، بما يضمن دمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية، ليكونوا خير سفراء للجامعة بعد عودتهم إلى أوطانهم.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب الوافدين بجميع المراحل الدراسية، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، إلى جانب منسقي رعاية الوافدين بالكليات.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة إلى احتياجات الطلاب وناقش أوضاعهم، موجهاً لهم كلمات التشجيع والدعم، ومؤكداً أن الجامعة تضع كل إمكانياتها لخدمتهم، وأن جميع الأبواب مفتوحة أمامهم لتذليل أي عقبات. كما شدد على أن الطلاب الوافدين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات شأنهم شأن زملائهم المصريين، متمنياً لهم عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح ومليئاً بالتجارب والأنشطة الجامعية المتميزة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي حرص الجامعة على تعزيز اندماج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الجامعة عبر وحداتها ومراكزها، مثل وحدة رعاية الموهوبين والمبدعين، أو فرق الكورال والفنون الشعبية، بما يعكس هويتهم ويثري الهوية المصرية.