تصادم تريلا بوتاجاز بأخرى على محور الشهيد باسم فكري بقنا (صور)

كتب : مصراوي

12:47 ص 24/09/2025
قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد محور الشهيد باسم فكري الرابط بين مركزي نقادة وقوص بقنا، حادث تصادم بين سيارتين "تريلا"، إحداهما مُحملة بأسطوانات بوتاجاز، ما تسبب في توقف حركة المرور دون وقوع أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وتعمل حاليًا المعدات التنفيذية التابعة للوحدة المحلية على إعادة فتح الطريق بعد إغلاقه جراء التصادم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

تصادم تريلا حادث تصادم

