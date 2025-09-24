مصرع شاب في تصادم مروع بين "تريلا وسوزوكي" بالمنوفية (صور)

بالصور.. أوقاف أسوان تكرم 114 من حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، الثلاثاء، إثر تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" وأخرى "سوزوكي" كان يقودها على طريق اليافطة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بالحادث، الذي أسفر عن وفاة الشاب "محمود.ي.غ.م"، من قرية الخطاطبة، حيث تم نقله إلى مستشفى السادات وإبلاغ أسرته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الفقيد منتظرين انتهاء الإجراءات لتشييع جثمانه.