الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والأربعين، المقرر انطلاقها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات المهرجان، بينهم الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام والصحافة.

وخلال المؤتمر، تم الكشف عن أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تتضمن مشاركة 46 دولة، وعرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، من بينها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو. وأكد الأمير أباظة أن هذه الدورة تشهد توسعًا ملحوظًا في عدد الأعمال والدول المشاركة، ما يعكس مكانة المهرجان المتنامية على الساحة السينمائية الدولية.

من جانبه، أعرب الدكتور سمير فرج عن اعتزازه بانطلاق الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية تمثل رمزًا للثقافة والمعرفة والجمال، وتحمل إرثًا حضاريًا يجعلها مؤهلة لاحتضان الفعاليات الفنية الكبرى.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار دعم الدولة للأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز دور الإسكندرية كمنارة للفن على مستوى دول البحر المتوسط.