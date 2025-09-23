بالصور- محافظ أسوان يواصل جولاته على المدارس للتأكد من انتظام الدراسة

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة استقبال الطلاب داخل مختلف المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وتفقد المحافظ اليوم برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم عددًا من المدارس، من بينها مدرسة المنار الرسمية للغات، والتى تضم 1057 طالبًا وطالبة داخل 23 فصلًا دراسى بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي.

واطمأن المحافظ على تسليم الكتب المدرسية، وتوزيعها على الطلاب، والتى كانت معظمها قبل بدء العام الدراسى بنحو أسبوعين.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى والنموذج الجمالى والحضارى الراقى الذى تتميز به المدرسة، فضلاً عن الانضباط والنظام بها، علاوة على جاهزية المدرسة للعام الدراسى باستخدام أحدث الوسائل التعليمية، مقدماً شكره وتقديره للجهود التى تم بذلها من فريق العمل من قيادات المدرسة والمعلمين والعاملين لتظهر المدرسة بهذا المستوى المتميز الذى يجب الاستمرار عليه، وليكون نموذجاً يحتذى به لباقى المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم مواصلة الجولات الميدانية المفاجئة من قيادات المحافظة واللجان التفتيشية لتذليل أى عقبات ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وتحفيزهم للانتظام فى اليوم الدراسى، موضحاً أنه بالتوازى مع ذلك يتم مواصلة تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها من الأنشطة داخل المدارس من أجل رفع وعى الطلاب وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم.