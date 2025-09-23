بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة القابوطي الإعدادية بنات للتحقيق، بسبب عدم الانضباط داخل المدرسة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ورصد المحافظ، خلال جولته الصباحية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس، يرافقه طاهر الغرباوي، مدير عام مديرية التربية والتعليم، وأحمد تاج، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، وجود عدد من الطالبات خارج أسوار المدرسة بعدما تم السماح لهن بالخروج منها مع بداية اليوم الدراسي.

اصطحب محافظ بورسعيد، الطالبات مرة أخرى إلى داخل أسوار المدرسة وتحدث معهن - بأسلوب أبوي - حول أهمية الالتزام بالحضور إلى المدرسة والانضباط خلال اليوم الدراسي من أجل مستقبل أفضل لهم، موجهًا بإحالة مديرة المدرسة إلى النيابة.