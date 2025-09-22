"طلاب من أجل مصر" تستقبل الطلاب الجدد بجامعة بورسعيد (صور)

استقبلت أسرة "طلاب من أجل مصر" في جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، الطلاب الجدد بعدد من كليات الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، للترحيب بهم وتعريفهم بأسلوب الدراسة والأنشطة الطلابية المختلفة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.

ورحب طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" بالطلاب الجدد المنضمين بالفرقة الأولى بكليتي التجارة والهندسة، وأطلعوا زملائهم على نظام الدراسة ونصائح للتعامل مع المقررات العلمية والنظرية المختلفة لتحقيق النجاح والتفوق، فضلًا عن أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقدمها الجامعة والأسرة وتتناسب مع كافة مواهب وقدرات الطلاب.

ونُظم يوم تعريفي لطلاب الفرقة الأولى، بحضور مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، في ظل أجواء من الترحيب والحماس بين الطلاب الجدد، فضلًا عن الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، واستماعهم لتجارب الطلاب بالدفعات الأكبر منهم للاستفادة منها.