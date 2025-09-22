محافظ القليوبية يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" بالعبور (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة.



وتعد المدرسة أحد أبرز نماذج التعليم المزدوج في مصر، حيث تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل مصانع وشركات "إيجيبت جولد".

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وورش التدريب المجهزة بأحدث التقنيات، واستمع إلى شرح مفصل حول المناهج التي أُعدت بالتعاون مع خبراء الصناعة.



والتقى المحافظ بالطلاب وحاورهم حول طموحاتهم المستقبلية، مشيدًا بجديتهم وحماسهم، ومؤكدًا أن هذه التجربة تسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تدعم هذا النوع من النماذج التعليمية المتطورة وتسعى إلى تعميمها في مختلف التخصصات، موضحًا أن صناعة الذهب إرث مصري عريق يحتاج إلى مهارات متقدمة وحب للمهنة.

وشدد المحافظ على أن الدراسة بالمدرسة مجانية بالكامل وتستمر ثلاث سنوات، وتشمل تخصصات متعددة مع تدريب عملي مكثف، بما يجعلها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على العمالة الفنية المؤهلة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس تامر جبر محمد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ورأفت نصار، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيبت جولد"، إلى جانب نصر محمد عبدالهادي، المدير التنفيذي للمدرسة، وخالد أبو العلا، مدير إدارة العبور التعليمية.