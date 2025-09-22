إعلان

مسكوه متلبس.. غرامة كبيرة لسائق غسل سيارته بمياه الشرب في المنوفية- صور

كتب : مصراوي

02:43 م 22/09/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سائق غسل سيارته بمياه الشرب (4)
  • عرض 5 صورة
    سائق غسل سيارته بمياه الشرب (2)
  • عرض 5 صورة
    سائق غسل سيارته بمياه الشرب (5)
  • عرض 5 صورة
    سائق غسل سيارته بمياه الشرب (1)

المنوفية- أحمد الباهي:

ضبط طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، سائقًا أثناء غسله سيارته الأجرة ورش المياه بالطريق العام في شارع بورسعيد بمدينة أشمون.

ووجّه أبو حطب باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وتحرير المحاضر اللازمة ضد السائق وتغريمه مبالغ مالية كبيرة تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن إلقاء المياه على الطريق بما يضر بالمارة ويتلف طبقة الأسفلت.

كما شدّد رئيس المدينة على نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة مواجهة تلك المخالفات بحزم، سواء من أصحاب المعارض أو المحال أو الأفراد، واتخاذ قرارات الغلق الإداري وتوقيع الغرامات ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وصالح المواطنين.

وأشار أبو حطب إلى أن مياه الشرب خُصصت للاستخدام المنزلي فقط، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي حالة إهدار لها أو إضرار بالطرق العامة.

سائق غسل سيارته مياه الشرب المنوفية

فيديو قد يعجبك:



