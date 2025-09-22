علاقة محرمة تنتهي باختطاف وجريمة قتل داخل مزرعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لغز اختفاء عامل، مقيم بدائرة مركز وادي النطرون، بعد العثور على جثته داخل مزرعة بدائرة المركز.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ بتغيب عامل مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وكشفت التحريات أن وراء ذلك 4 أشخاص، وسيدة لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه، وشقيقة أحد المتهمين نتج عنها حملها.

بضبط المتهمين ومواجهتم بما أسفرت عن جهود فريق البحث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان الجثة داخل أحد المزارع بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

كما اعترف المتهمين انهم استخدموا إحدى السيدات من محافظة اسيوط بالتواصل مع المجني علية لإقامة علاقة غير شرعية، ونجحوا في استدراجه من مدينة طنطا إلى الطريق الزراعى، ثم اختطفوه ونقلوه إلى أحد المزارع بدائرة مركز وادي النطرون وتعدوا عليه حتى سقط قتيلا.

جرى استخراج الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.