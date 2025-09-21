إعلان

حملة مكبرة تزيل 400 طن قمامة ومخلفات بحي شرق في أسوان (صور)

06:47 م الأحد 21 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

نفذت أجهزة محافظة أسوان حملة نظافة مكبرة بحي شرق المدينة، أسفرت عن رفع 400 طن من القمامة والمخلفات وتراكمات المباني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

أشرف اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان، على الحملة التي استهدفت شارع السماد الرئيسي بمناطق خور عواضة والناصرية والحكروب، بمشاركة 20 سيارة نقل كبيرة.

وأوضح معاون المحافظ أن الأعمال شملت أيضًا إزالة التعديات وهدم الأماكن العشوائية الخاصة ببائعي الخردة المقامة على مسار تغطية مصرف السيل بالمنطقة.

ووجه "عبد الشافي" بتكثيف الجهود للتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات جديدة، حفاظًا على المظهر الحضاري وتوفير متنفس حيوي للمواطنين.

أسوان محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال إزالة التعديات حملة نظافة
