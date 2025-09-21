بالصور- افتتاح مدرسة شبين الكوم الحديثة للغات باستثمارات 28 مليون جنيه

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، مدرسة شبين الكوم الرسمية الحديثة للغات بحي شرق شبين الكوم، باستثمارات تجاوزت 28 مليون جنيه، على مساحة 2528 مترًا مربعًا، تضم 28 فصلًا دراسيًا ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد صلاح، وعدد من القيادات التنفيذية.

أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وتفقد انتظام العملية التعليمية، كما شهد عروضًا فنية وفقرات استعراضية قدمها الطلاب، مشيدًا بمواهبهم ومؤكدًا أن المدرسة الجديدة ساهمت في تقليل الكثافة الطلابية وتحسين جودة التعليم.

وأشار المحافظ إلى دخول 22 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام، بجانب رفع كفاءة 42 مدرسة أخرى بإجمالي 1224 فصلًا دراسيًا، باستثمارات 550 مليون جنيه، مؤكدًا أن قطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام الدولة باعتباره قاطرة التنمية.

وشدد "أبو ليمون" على الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، وتذليل أي معوقات لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي، مؤكدًا أن التعليم يمثل محورًا رئيسيًا في الجمهورية الجديدة، وأن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المدارس الرسمية والتجريبية لتوفير بيئة تعليمية متطورة لأبنائها.