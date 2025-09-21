إعلان

تعليم جنوب سيناء: لا كثافة في الفصول وأنهينا سد العجز في المعلمين

02:02 م الأحد 21 سبتمبر 2025
جنوب سيناء- رضا السيد:
تفقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ، ودينا عامر، مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.
وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة اليوم، وجرى استقبال الطلاب والتلاميذ بالورود والبالونات الملونة وأعلام مصر، بالإضافة إلى تقديم الهدايا وسط فرحة كبيرة من التلاميذ والطلاب.
وأكد أنه جرى تطبيق تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات الدراسية.
وأوضح أنه لا توجد كثافة في الفصول الدراسية، مضيفًا أن المديرية أنهت إجراءات سد العجز في المعلمين، وكذلك توفير عامل بالتعاقد لكل مدرسة.
وكانت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أعلنت عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق اليوم الأحد، داخل 385 مدرسة بالمحافظة، لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

عادل عتلم وزارة التربية والتعليم مدرسة شرم الشيخ العام الدراسي الجديد
