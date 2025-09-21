إعلان

شلالات تزحلق وصيد أسماك.. كرنفال احتفالي بالعام الدراسي في بورسعيد - صور

01:34 م الأحد 21 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت إحدى المدارس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، كرنفالًا احتفاليًا، اليوم الأحد، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور بأجواء من الفرحة والبهجة لإدخال السعادة على قلوب جميع المراحل التعليمية.

وحرص طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على مشاركة طلاب مدرسة سان چورچ المتكاملة للغات ببورسعيد، سعادتهم خلال حفل استقبال المدرسة لهم، بحضور نيفين رضانة، مديرة المدرسة، وسمير جرجس، مدير المرحلة الاعدادية والثانوية بالمدرسة، ورؤوف ثابت، المدير المالي لمدارس المطرانية.

وتضمن الكرنفال فقرات متنوعة تتناسب كافة المراحل العمرية، حيث وضعت عدد كبير من الألعاب الهوائية كبيرة الحجم وهى شلالات التزحلق في ساحة المدرسة الشاسعة، بجانب الألعاب الإلكترونية، ولعبة صيد الأسماك، غيرها من الألعاب التي أسعدت قلوب الأطفال والكبار على حد السواء.

كرنفال احتفالي العام الدراسي بورسعيد
