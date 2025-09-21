إعلان

انطلاق تجربة تسجيل الغياب إلكترونيًا في مدارس شبين الكوم بالمنوفية - صور

11:25 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم الأحد، بدء تطبيق تجربة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك في أول أيام تفعيل المنظومة داخل المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "صلاح" أن التجربة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات المتابعة، بما يضمن الانضباط المدرسي وتوفير بيانات دقيقة وسريعة عن نسب حضور الطلاب.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستسهل عمل المعلمين والإدارات التعليمية، وتضمن تسجيل الغياب بشكل فوري وموثوق، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحسين العملية التعليمية.

مدارس شبين الكوم تسجيل الغياب إلكتروني المنوفية
