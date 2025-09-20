إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة و مراجعة تراخيص المنشآت بنطاق الطريق الزراعي السريع.

وشملت الإزالات الطريق الزراعي بداية من مبنى ديوان عام المحافظة وحتى كوبري أبيس، وذلك بطول نحو كيلو و800 متر بحي شرق، للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب فيها تلك التعديات.

تأتي الجولة في إطار خطة المحافظة لاستعادة أملاك الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق النفع العام ويعمل على تخفيف حدة التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.

وتفقد المحافظ المنشآت المُقامة على أراضي أملاك الدولة ؛ موجهاً السكرتير العام المساعد ورئيس حي شرق بازالة كافة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم ومراجعة تراخيص المنشآت.

وشدد على إزالة كافة الحواجز الحديدة المتسببة في استغلال مساحات من أراضي أملاك الدولة دون وجه حق، بالإضافة إلى محاسبة المنشآت المستغلة لأراضي أملاك الدولة طوال الفترة السابقة دون وجه حق، وإتاحة مساحات لتكون مواقف للسيارات وفتحها أمام المواطنين.