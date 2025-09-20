5 موظفين.. براءة المتهمين في قضية تهريب آثار بمطار الأقصر الدولي

الأقصر - محمد محروس:

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، ببراءة جميع المتهمين في قضية تهريب قطع أثرية عبر مطار الأقصر الدولي، وذلك بعد قبول الطعن على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، قد عاقبت في وقت سابق 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريم كل منهم مليون جنيه، لاتهامهم بالشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير 2019، حين ضبطت الأجهزة الأمنية سيارة ملاكي وتروسيكل بمحيط المطار، بداخلها تماثيل حجرية بينها تمثال لرجل جالس ووجه للإلهة حتحور وقطعة على شكل أسد تزن نحو 150 كيلوغرامًا، وبعد فحصها، انتهت لجنة فنية من وزارة الآثار إلى أثريتها، ما أدى إلى إحالة المتهمين للجنايات.

وفي تعقيبه على الحكم، قال المحامي الجنائي الشهير أشرف عدنان، نقيب محامي مركز الأقصر، ودفاع أحد المتهمين، إن حكم البراءة جاء بعد أن تبين للمحكمة وجود تضارب بين التقارير الفنية الخاصة بفحص المضبوطات، بالإضافة إلى غياب أدلة يقينية على ارتكاب موكليه للاتهامات الموجهة إليهم.

وأكد أن الحكم يعكس حرص القضاء على تمحيص الدعاوى والوقوف على الحقيقة.

وأضاف عدنان أن القضية استمرت لعدة سنوات بين تحقيقات وجلسات، وأن حكم البراءة يمثل إنصافًا للمتهمين الذين ظلوا يواجهون اتهامات جسيمة لا تدعمها الأدلة الكافية.