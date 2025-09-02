الإسكندرية - محمد البدري:



نجح فريق طبي مستشفى الرمد العام التابع لوزارة الصحة بالإسكندرية، في إجراء أولى جراحات الشبكية والجسم الزجاجي باستخدام جهاز Phacovitrectomy المتطور، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها داخل مستشفيات الوزارة بالمحافظة.



وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المستشفى، نجاح عمليتين جراحيتين لمريضتين تعانيان من اعتلال الشبكية السكري، حيث شملت التدخلات إزالة المياه البيضاء، واستئصال النزيف من الجسم الزجاجي، وزراعة عدسات، إلى جانب استخدام الليزر الداخلي لعلاج الأوعية الدموية الضعيفة والحد من احتمالات النزيف المتكرر.



وأوضح خطاب أن جهاز Phacovitrectomy يُعد من أحدث التقنيات الجراحية في مجال طب وجراحة العيون، إذ يدمج بين وظيفتي إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، واستئصال الجسم الزجاجي ومعالجة الشبكية بدقة عالية، ما يتيح إجراء عدة تدخلات في عملية واحدة، ويُسهم في تقليل زمن الجراحة وتسريع تعافي المرضى، خاصة من أصحاب الحالات المعقدة المرتبطة بمرض السكري.



شارك في إجراء الجراحات فريق طبي متخصص ضم كلاً من الدكتور محمد سمير عبد الشافي، والدكتور أحمد عزت، استشاريي جراحات الشبكية والجسم الزجاجي، والدكتور أحمد مندور، أخصائي طب وجراحة العيون، والدكتور خالد أشرف، طبيب مقيم بطب وجراحة العيون، إلى جانب الدكتور خالد إسماعيل، نائب مدير المستشفى واستشاري التخدير، والدكتورة نسمة إبراهيم، مساعد التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض.



من جانبه أكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إدخال هذه النوعية من الجراحات الدقيقة إلى مستشفى الرمد العام يُمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، ويساهم في تقليص قوائم الانتظار، لا سيما لمرضى السكري، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير أحدث التقنيات الطبية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.





