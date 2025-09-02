إعلان

"أجرتك الصلاة عليه".. سائق بالمنوفية يحوّل سيارته "سبيلًا" في حب النبي

06:22 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    المنشور
    1000863195محمد عباس صاحب السيارة
المنوفية - أحمد الباهي:

يستوقفه الركاب على خط "الموقف الجديد - الميدان" بمدينة الباجور، يفتح لهم باب سيارته السوزوكي مرحبًا، وعندما يهم أحدهم بدفع الأجرة، يأتيه الرد بابتسامة دافئة: "الأجرة اليوم هي الصلاة على النبي".

في حب النبي واحتفاء بمولده، أطلق محمد عباس هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي، محولًا يوم عمله بالكامل إلى احتفالية خاصة، مؤكدًا أن مكسبه الحقيقي في هذا اليوم لا يُحصى بالجنيهات.

"أنا مكسبي ورزقي هو الصلاة على رسول الله، ولما بعمل كده ربنا بيباركلي في رزقي"، بهذه الكلمات البسيطة والصادقة، يلخص "عباس" فلسفته لموقع "مصراوي"، موضحًا أن هذه الفرحة التي يشاركها مع أهل مدينته هي امتداد لفرحة خاصة تسكن قلبه منذ الطفولة بهذه المناسبة العطرة.

ولا يقتصر عطاء "عباس" على هذا اليوم فقط، فالرجل، وهو أب لولدين يحرص على تحفيظهما القرآن والسيرة النبوية، كان جزءًا من مبادرة مماثلة على نفس الخط العام الماضي، حيث تم نقل طلاب المدارس مجانًا في أول أيام الدراسة، وهي المبادرة التي لاقت استحسانًا كبيرًا بين الأهالي.

اليوم، يدعو عباس زملاءه السائقين لمشاركته الاحتفال، كلٌ بطريقته الخاصة، بهدف واحد هو "إدخال السرور على الناس"، ليتحول خط السرفيس الصغير إلى شريان من البهجة والكرم في قلب المنوفية.

سائق بالمنوفية يحول سيارته سبيلا خط الموقف الجديد الميدان مدينة الباجور محمد عباس السيارة السوزوكي
