بالصور- إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء عبد الله عصر مدير الأمن، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27، والمستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأكد المحافظ على إدراج جميع الحالات المستهدفة بالموجة الحالية، مع إزالة التعديات الخاصة بأراضي الدولة ممن لم يسددوا مقدمات العقود أو تأخروا في سداد الأقساط، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة طه حسين، حملة موسعة أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة بلغت 10 آلاف و585 مترًا مربعًا بقرية العتمور قبلي، من بينها تعديات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على أراضٍ زراعية.

شارك في الحملة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء عمر مجاهد مساعد مدير الأمن، إلى جانب الأجهزة الشرطية والعاملين بالوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين.