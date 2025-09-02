إعلان

وسط فرحة الفلاحين.. محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز -صور

02:06 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حصاد محصول الأرز بأحد حقول جمعية بحري ناصر الزراعية جنوب بورسعيد، يرافقه المهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، و الجهات المختصة من الزراعة والري ببورسعيد، وسط فرحة كبيرة بين الفلاحين.

أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز هذا العام في بورسعيد بلغت 34 ألف فدان، منهم 30 ألف فدان في جنوب بورسعيد و4 آلاف فدان في سهل الطينة شرق المحافظة، كما بلغت متوسط الإنتاجية 3.5 طن بالنسبة للفدان الواحد في جنوب بورسعيد، بينما تجاوزت نسبة 2.5 طن في سهل الطينة بشرق المحافظة.

وأكد أنه جرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على الحصاد، لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال عملية زراعة و حصاد المحصول، موجهًا الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول الأزر وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول الأرز هذا العام.

محافظ بورسعيد موسم حصاد الأرز اللواء أركان حرب محب حبشي بورسعيد
