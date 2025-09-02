البحر ملكك لوحدك.. سبتمبر "شهر الروقان" على شواطئ الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استمرار الطقس الحار الرطب منذ بدء شهر سبتمبر الجاري، إذ تراجعت درجات الحرارة لتتراوح بين 29 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

بينما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر / الساعة، والرطوبة 65%، فيما تراجع الإقبال على شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، نظرًا لانشغال العائلات بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

واعتبرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تراجع عدد الزوار فرصة للاستجمام وعشاق الهدوء على شواطئ عروس المتوسط، واصفة سبتمبر بـ "شهر الروقان".

وأشارت المصايف في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" إلى أن نسب الإشغال بشواطئ اقطاع الشرقي بلغت 25%، وفي القطاع الغربي 10% فقط، قائلة:" البحر كأنه ملكك أنت بس".

وحول حالة البحر، أوضحت أنه جرى رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي التي يوجد بها حواجز مائية، وصفراء على باقي شواطئ القطاع الشرقي، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بكافة الشواطئ بضرورة بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.