إعلان

ضبط 411 أمبول مخدر وأكثر من 5 آلاف وحدة دواء مجهولة المصدر في بني سويف

01:54 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملة
  • عرض 3 صورة
    حملة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت مديرية الصحة في بني سويف، بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية في محافظة بني سويف، لمتابعة سلامة تداول الأدوية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة التي شارك فيها هيئة سلامة الدواء، وإدارة العلاج الحر، عن ضبط 411 أمبول مخدر مدرج بجدول المخدرات بدون فواتير، بالإضافة إلى ما يقرب من 5700 وحدة دواء مجهولة المصدر وغير مرخصة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الصحة، استمرار الحملات المكثفة لضبط سوق الدواء، وحماية المواطنين من تداول الأدوية مجهولة المصدر أو غير المرخصة، حفاظًا على سلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أمبول مخدر دواء مجهولة المصدر بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح