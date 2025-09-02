ضبط 411 أمبول مخدر وأكثر من 5 آلاف وحدة دواء مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت مديرية الصحة في بني سويف، بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية في محافظة بني سويف، لمتابعة سلامة تداول الأدوية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة التي شارك فيها هيئة سلامة الدواء، وإدارة العلاج الحر، عن ضبط 411 أمبول مخدر مدرج بجدول المخدرات بدون فواتير، بالإضافة إلى ما يقرب من 5700 وحدة دواء مجهولة المصدر وغير مرخصة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الصحة، استمرار الحملات المكثفة لضبط سوق الدواء، وحماية المواطنين من تداول الأدوية مجهولة المصدر أو غير المرخصة، حفاظًا على سلامتهم.