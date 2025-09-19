تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف

صور- "لا تدفنوا القاتل بجوار أبنائه".. مشهد صادم في جنازة ضحايا نبروه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتقل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام لمحافظة سوهاج، علي لطفي رئيس حي شرق لموقع تسريب خط الغاز الطبيعي بجوار سور مديرية الشباب والرياضة، والذي حدث مساء الجمعة.

ووجه محافظ سوهاج جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة؛ للسيطرة على التسريب، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن المنطقة في أسرع وقت ممكن.

تعود تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ إلى الجهات المختصة بوجود تسريب في أحد أكشاك الغاز الطبيعي بمدينة ناصر بسوهاج.

انتقلت كافة الجهات المعنية بالأزمة، وعمل كردون أمني بالشوارع المحيطة، وتمت السيطرة على عملية التسريب دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.