إعلان

تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف

10:46 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج (10)
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
  • عرض 10 صورة
    تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتقل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام لمحافظة سوهاج، علي لطفي رئيس حي شرق لموقع تسريب خط الغاز الطبيعي بجوار سور مديرية الشباب والرياضة، والذي حدث مساء الجمعة.

ووجه محافظ سوهاج جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة؛ للسيطرة على التسريب، مع الحرص على عدم انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن المنطقة في أسرع وقت ممكن.

تعود تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ إلى الجهات المختصة بوجود تسريب في أحد أكشاك الغاز الطبيعي بمدينة ناصر بسوهاج.

انتقلت كافة الجهات المعنية بالأزمة، وعمل كردون أمني بالشوارع المحيطة، وتمت السيطرة على عملية التسريب دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياضة سوهاج محافظ سوهاج تسريب غاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف