أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمها مكتب الإحسان لتحفيظ القرآن الكريم بحضانة الأبرار، بمنطقة الشيخ هارون.

وأتى ذلك على مسرح نقابة المعلمين الفرعية، وسط حضور لافت من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب أسر المكرمين من أبناء محافظة أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المتفوقين علميًا والمتميزين في حفظ كتاب الله، في إطار رسالتها المجتمعية ودورها التنويري تجاه أبناء المحافظة.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين أن دعم حفظة القرآن واجب ديني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تكريم المتميزين في مختلف المجالات، ولا سيما حفظ كتاب الله العزيز لما له من أثر عميق في تهذيب السلوك وبناء الشخصية المتكاملة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 200 حافظ وحافظة من مختلف الأعمار، في أجواء روحانية مميزة، تعكس اهتمام المجتمع المحلي بتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم، وترسيخ القيم الدينية والروحية بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".