أثناء نومهما.. مصرع زوجين اختناقًا بالغاز داخل مسكنهما بالفيوم

كتب : حسين فتحي

01:30 م 27/12/2025

تسريب غاز - تعبيرية

الفيوم - حسين فتحي:

لقي زوجان مصرعهما نتيجة اختناقهما بالغاز أثناء نومهما بغرفة النوم في مدينة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بوفاة الزوجين داخل مسكنهما.

وانتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وأشرف على نقل الزوجين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الزوج يعمل بإحدى شركات المياه الغازية بالفيوم، وأنه كان يخلد للنوم بجوار زوجته.

وأضافت التحريات أن تسرب الغاز من وصلة السخان أثناء نوم الزوجين أدى لاختناقهما بغاز أول أكسيد الكربون. وأوضحت أن الزوج يبلغ من العمر 54 عامًا وزوجته 50 عامًا، وأنهما مقيمان في محافظة الجيزة ويستأجران الشقة بمدينة الفيوم.

وجرى إخطار نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.

مدينة الفيوم قسم شرطة الفيوم ثان الاختناق بالغاز النيابة العامة

