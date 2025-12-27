غرفة العمليات بسوهاج تتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة وانتظام عملية الاقتراع منذ بداية اليوم الأول للانتخابات للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية بدأت دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع من إجمالي 8 لجان بالمحافظة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان في المراكز والمدن والأحياء والقرى، مع خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأعلنت المحافظة جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 586 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و21 ألف و228 ناخبًا ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة المقررة يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 7 دوائر انتخابية هي "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة" من إجمالي 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.