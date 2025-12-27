إعلان

بالصور- جد يصطحب حفيدته إلى لجنة انتخابات الإعادة للنواب في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:06 م 27/12/2025
    ‪الجد والحفيدة
    ‪بأعلام مصر جد وحفيدته

قنا - عبد الرحمن القرشي:

في لقطة إنسانية تحمل معاني الوطنية والانتماء، اصطحب الحاج هاشم عبد الفتاح، مفتش أزهر على المعاش، حفيدته إلى لجنة مدرسة الحميدات بالدائرة الأولى بمحافظة قنا، أثناء الإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، رافعين أعلام مصر في مشهد لافت.

وقال الحاج هاشم في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، إن اصطحابه لحفيدته خلال عملية التصويت يأتي لتعزيز قيمة الوطنية والانتماء لديها، وغرس روح المشاركة الإيجابية منذ الصغر، إيمانًا بأن بناء الوعي الوطني يبدأ مبكرًا من داخل الأسرة من أجل مستقبل أفضل لها ولكل المصريين.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من لجان الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية الأربع بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، موجّهًا بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لتوفير الراحة والتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

انتخابات الإعادة للنواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب محافظة قنــا

