حصاد تموين المنيا 2025.. ضبط الأسواق وإقامة 1339 منفذًا بأسعار مخفضة

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية حققت إنجازات ملموسة خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ أن المديرية تمكنت خلال هذا العام من ضبط 34,008 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب إقامة 1,339 منفذًا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التموينية المكثفة، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار العام، استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أبرز نتائج الحملات التموينية، مشيرًا إلى ضبط 23,596 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وتجميع وتصريف الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود سجلات، فضلًا عن مخالفات تموينية أخرى.

وأضاف "الزهري" أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 7,495 مخالفة بالأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، وطرح سلع دون تاريخ صلاحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، والذبح خارج المجازر الحكومية، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وقضايا غش تجاري، إلى جانب مخالفات متعلقة بتداول المواد البترولية والتجار التموينيين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إقامة 100 معرض "أهلاً رمضان"، و172 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع الغذائية، و68 معرض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى 24 منفذًا للشركة المصرية، و11 معرضًا لأسواق اليوم الواحد، بنسب تخفيض تراوحت بين 15% و20%، فضلًا عن 4 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تم إنشاء أكثر من 200 منفذ بجميع مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، إلى جانب تسيير منافذ متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والمشاركة في توزيع الخبز البلدي المدعم مجانًا بالتعاون مع أصحاب المخابز.