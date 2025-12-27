بالصور- تدريب 14 سيدة بأسوان في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان عن الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات، بمركز التدريب المهني بكلابشة، بمشاركة 14 متدربة من قرى دابود وكشتمنة غرب والأمبركا بمركز نصر النوبة، وسلوا بحري، وفطيرة بمركز كوم أمبو.

وشهد البرنامج تنفيذ الجوانب النظرية والعملية، حيث خضعت المتدربات لاختبارات تقييم شاملة، وتمكن من اجتيازها بنجاح، ما يؤكد وصولهن إلى مستوى المهارات المستهدف وفقًا لمعايير التدريب المعتمدة، وتأهيلهن لسوق العمل أو لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

وقال محمود عيسى، وكيل مديرية القوى العاملة بأسوان، إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة البرامج التدريبية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة ويصل بالخدمة التدريبية إلى القرى والنجوع، مع التركيز على تمكين المرأة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.

وأشار "عيسى" إلى أن البرنامج يندرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك"، الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع كفاءتها المهنية، وخلق فرص عمل حقيقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان، ويعزز الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.