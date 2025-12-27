كتب- أحمد أبو النجا:

بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، بجولة الإعادة في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 1694 لجنة على مستوى الدوائر المشمولة بالجولة.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة تشمل الدوائر التالية:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة (إمبابة)، الدائرة الأولى بمحافظة قنا (قنا)، الدائرة الثانية بمحافظة قنا (قوص)، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا (نجع حمادي)، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا (أبوتشت)، الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج (سوهاج)، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج (أخميم)، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج (المراغة)، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج (طهطا)، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج (جرجا)، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج (المنشاة)، والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج (دار السلام).

كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة (دمنهور)، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة (أبو حمص)، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة (إيتاي البارود)، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية (الرمل أول)، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط (الفتح)، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم (الفيوم)، والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم (إبشواي).

