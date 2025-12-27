قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بقتل شخص في شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل نظر محاكمة عاطل متهم وآخرين سبق صدور أحكام نهائية بحقهم في قضية قتل شخص والشروع في قتل آخرين، واستعراض القوة باستخدام الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر أبريل 2026، للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشة، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وبأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة في ذات القضية، شملت السجن المؤبد لعاطلين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق آخر، إلى جانب براءة 3 متهمين.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3116 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3565 لسنة 2021 كلي شمال بنها، اتهام كل من: أحمد س.م.م، ومحمد س.م.م (عاطلين)، ومحمود س.م.م (26 عامًا، سائق)، وإسلام س.م.م (19 عامًا، سائق)، ومصطفى م.ح.إ (29 عامًا، سائق)، وسليم م.إ، وإبراهيم ح.س.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع استعراض القوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد المجني عليهم "إمام عادل حسن حمد المخ"، و"حسام حسني حسن إبراهيم"، و"مصطفى محمد حسن"، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، مما أدى إلى بث الرعب في نفوسهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه "إمام عادل حسن" عمدًا مع سبق الإصرار، وأطلقوا عليه أعيرة نارية أودت بحياته، بينما شرعوا في قتل آخرين وأصابوهم، إلا أن الجريمة لم تكتمل لظروف خارجة عن إرادتهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الخامس محاولة قتل المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة" عمدًا بسلاح ناري، بينما تعدى المتهمان السادس والسابع على المجني عليه باستخدام ماسورة وسيخ حديد، ما تسبب في إصابته بعجز مؤقت لمدة 20 يومًا.

ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة جنايات بنها للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهم المحال للمحاكمة، عقب تأجيلها لجلسة أبريل 2026.