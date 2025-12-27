طلاب فنون تطبيقية ببنها يبتكرون نماذج أولية مبتكرة لمنتجات مختلفة (صور)

صادر له قرار هدم منذ 2003.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق بالإسكندرية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح طلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها في تصميم عدد من النماذج الأولية للمنتجات المختلفة، ضمن أحد المقررات الدراسية المقررة عليهم.

ويهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بخامة الحديد كأحد المواد الأساسية في تنفيذ النماذج الأولية، والتعرف على أشكالها ومقاساتها المختلفة وأماكن توافرها في الأسواق، إلى جانب أساليب تشغيلها وتشطيبها بصورة عملية.

وأكد ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على دعم المشروعات الطلابية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات المقررات الدراسية باحتياجات المجتمع، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب بما يؤهلهم لتأسيس شركات ناشئة تسهم في دعم الاستدامة المالية للجامعة والمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح "الجيزاوي" أن المشروعات المنفذة تنوعت بين نوعين: الأول يعتمد على استخدام خامة الحديد الأولية بأشكالها المختلفة، والثاني يعتمد على استخدام خامة الحديد التي سبق تشغيلها، تطبيقًا لمبادئ إعادة استخدام المنتجات وأجزائها التي خرجت من دائرة الاستخدام وتحولت إلى خردة، بما يتوافق مع معايير الاستدامة.

وأسفرت المشروعات عن تنفيذ عدد من المنتجات التي يمكن استخدامها في الحياة اليومية.

وجرى تنفيذ الأعمال تحت إشراف مجدولين السيد حسانين، وبمشاركة الهيئة المعاونة المكونة من محمود المدبغي، ياسمين علاء، والشيماء الجرواني.