بالصور- جولة ميدانية لمحافظ قنا في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب

بالصور- جد يصطحب حفيدته إلى لجنة انتخابات الإعادة للنواب في قنا





قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الدستورية وسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتعامل بحيادية تامة مع جميع المواطنين، مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بحرية ويسر دون أي معوقات.

كما تابع المحافظ انتظام الخدمات اللوجستية داخل اللجان، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية، والتأكد من وجود الكراسي المتحركة والمداخل المخصصة لذوي الهمم وكبار السن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية لتأمين محيط اللجان والحفاظ على الانضباط، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية، مشيدًا بدور المرأة الفعال في المشاركة السياسية، ومؤكدًا أن الدولة المصرية وفرت كافة الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر للقضاة المشرفين والعاملين باللجان والأجهزة الأمنية والتنفيذية، مثمنًا جهودهم في إنجاح اليوم الأول لجولة الإعادة، ومؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج وفقًا للقانون.

ويذكر أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة قنا يبلغ مليوني و215 ألف و411 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعة على أربع دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.