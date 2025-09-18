نجوم الفن يتوافدون على افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد نجوم الفن على محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، التي تُقام على المسرح الكبير بالمركز الثقافي وتستمر لمدة 5 أيام حتى 22 سبتمبر 2025.

وجاء ذلك تحت رعاية أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرعاية وإشراف محافظ بورسعيد، ورئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، باسم الفنان الكبير ابن بورسعيد الراحل محمود ياسين.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور نخبة من النجوم، منهم: الفنانة درة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان صبري فواز، والفنان محمد لطفي، والفنان حمدي الوزير، والفنان عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى الماكير محمد عشوب والناقد طارق الشناوي.

ويعرض المهرجان ما يقرب من 79 فيلمًا من 35 دولة، من خلال مسابقاته وبانوراما الفيلم، حيث تشمل مسابقات الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، والأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، وأفلام الطلبة 23 فيلمًا، بالإضافة إلى عرض قسم البانوراما التونسية فيلمين وأفلام الندوات.